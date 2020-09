Lazio, Budoni: "La squadra sarà competitiva in tutte e tre le competizioni"

La stagione della Lazio sta per iniziare e quest'anno sarà più difficile degli anni passati perché in tutte e tre le competizioni (Serie A, Champions League, Coppa Italia, ndr) bisognerà dare il massimo e non lasciare nulla al caso. Riccardo Budoni però è fiducioso. Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex portiere ha detto: "Sono sicuro che la Lazio sarà competitiva per affrontare al meglio tutte e tre le competizioni. L'atteggiamento della squadra è rimasto uguale, almeno vedendo le amichevoli disputate ad Auronzo di Cadore. Dunque il 3-5-2 è ben memorizzato. La cosa che importa maggiormente a Simone è quella di uscire al meglio palla al piede dal basso, così da avere una costruzione pulita. In difesa la crescita di Luiz Felipe è stata continua, mentre Acerbi e Radu sono due garanzie. Inzaghi dovrà poi essere bravo a gestire al meglio Strakosha e Reina, due titolari assoluti".