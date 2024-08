Lazio, bufera dei tifosi sui social: "Che vergogna, siamo alla deriva..."

Quella di questa sera contro l'Udinese è una Lazio estremamente diversa quella vista contro il Venezia. Alla squadra è mancata la determinazione, lo spirito e la capacità di creare occasioni e i tifosi lo stanno sottolineando sui social. In particolare, la bufera si è spostata sul profilo Instagram della società e alcuni commenti sono davvero durissimi: "Una difesa così neanche nelle peggiori Lazio di sempre", scrive un tifoso. "Siamo alla deriva, o meglio all'inizio di un ridimensionamento che non avrà piu fine". Poi c'è chi è negativo e non si aspetta miglioramenti (seppur siamo ancora alla seconda giornata di campionato): "Il livello è tanto tanto tanto basso, questa è la veritá", "Che vergogna, siamo da decimo posto quest'anno".