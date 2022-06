Lazio, buon compleanno a Massimo Oddo: l'ex terzino compie 46 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Oddo è di gran lunga uno dei personaggi di spicco della recente storia biancoceleste. Una carriera intera passata sulla fascia destra a dispensare cross pregevoli per poi dedicarsi alla carriera da allenatore. Attualmente guida il Padova con ha perso la finale play off Serie C contro il Palermo. Oggi però è un giorno speciale visto che spegne 46 candeline. I tifosi laziali lo portano nel cuore visto che ha vissuto la fase di transizione dalla gestione Cragnotti a quella Lotito indossando anche la fascia da capitano. All'ombra della Capitale ha vinto la Coppa Italia nel 2004 e ha messo a segno una rete su rigore nel derby contro la Roma del dicembre 2006. Nel gennaio 2007 passa al Milan con cui vince la Champions League pochi mesi dopo. Ad impreziosire il suo percorso da giocatore è il Mondiale vinto con l'Italia nel 2006. Insomma, un grande protagonista del calcio italiano nella prima decade degli anni 2000.