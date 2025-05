Lazio, c'era anche un ex Primavera all'Olimpico contro il Lecce - FOTO

Tra i 53.000 presenti allo Stadio Olimpico di Roma per la partita tra Lazio e Lecce, costata ai biancocelesti l'accesso alla prossima Europa League, non c'erano solamente tifosi laziali, ma anche ex calciatori o giocatori ancora di proprietà. Tra questi, infatti, era presente anche Sana Fernandes, esterno classe 2006 che fino all'anno scorso militava nella Primavera della Lazio. L'ala portoghese, reduce dal prestito al NAC Breda, ha approfittato del suo ritorno a Roma per seguire l'ultimo appuntamento della squadra di Marco Baroni, come svelato con una foto pubblicata tra le sue storie Instagram.

