Lazio C8, appello ai tifosi per la semifinale Scudetto: "Abbiamo bisogno di voi" - FT

La Lazio Calcio a 8 è a un passo dallo scudetto in Serie A, manca poco per coronare il sogno. Nelle Final Eight i biancocelesti hanno battuto Lo SNAIP Bologna e si sono guadagnati il diritto di giocare la semifinale contro il Casalotti C8. La partita sarà giovedì 8 luglio presso il circolo "Sport City" di Roma e la società ha voluto fare un appello tramite i propri canali social ai tifosi: "Abbiamo bisogno del vostro ruggito. Abbiamo bisogno nella vostra passione. Abbiamo bisogno della vostra voce. Abbiamo bisogno delle vostre sciarpe. Abbiamo bisogno della nostra Gente. ABBIAMO BISOGNO DEI LAZIALI. Giovedì 8 Luglio, alle 21:00 ci sarà la semifinale scudetto allo Sport City, in Via Álvaro del Portillo, 282, 00128 Roma. VI ASPETTIAMO SUGLI SPALTI. Partita a porte aperte per il pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti-covid vigenti. Max. 100 posti".