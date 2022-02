Lazio, Cabral si allena per tornare in forma – FOTO

Jovane Cabral è stato l’acquisto, l’unico, lampo della Lazio. Il suo trasferimento nella Capitale è avvenuto in fretta e furia e ora c’è attesa di poterlo vedere in campo, c’è curiosità in merito alle aspettative che si sono create su di lui. Purtroppo, un infortunio precedentemente subito quando era allo Sporting lo ha costretto a stare lontano dal campo per diverso tempo e ora è al lavoro per cercare di recuperare la forma fisica, per rimettersi in pari con i suoi compagni. Lo aveva dichiarato anche Sarri nel post gara contro il Bologna: “È arrivato con le condizioni organiche leggermente inferiori rispetto ai nostri ragazzi”, confermando anche un programma di allenamento specifico per lui. Il portoghese lo sta eseguendo alla lettera, lo testimonia il video postato in una Instagram story che lo ritrae mentre fa la cyclette in solitaria.

