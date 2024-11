Lazio - Cagliari, Baroni a Dazn: "Stasera serve lucidità. Non voglio individualismi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno al fischio d'inizio. Prima del match, Baroni si è fermato anche ai microfoni di Dazn: "Questo premio (miglior allenatore del mese di ottobre, ndr.) l’ho ritirato io, ma è il premio della squadra, dello staff, del lavoro. Ma adesso dobbiamo guardare a questa partita, una partita complicata, che la squadra deve affrontare con grandissima lucidità, determinazione, all’interno dei 100 minuti che giocheremo. L’entusiasmo? Non va frenato, va alimentato con le prestazioni, con la voglia, con la continuità ma principalmente con la dedizione, il sacrificio, l’umiltà e la voglia di mettersi in gioco in ogni gara, di lanciarsi prima noi la sfida. Tutti protagonisti? Non voglio personalismi, deve venire fuori il collettivo, ci sono opportunità per tutti. Possono segnare tutti, a patto che tutti giochino per il compagno e per la squadra".