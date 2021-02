Lazio - Cagliari, le probabili formazioni: una novità rispetto a Bergamo

LAZIO CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI - Dopo l'impresa contro l'Atalanta, la Lazio ospita il Cagliari per continuare la risalita in classifica. Gara da non sottovalutare per la squadra di Inzaghi che dovrà rinunciare allo squalificato Patric, oltre agli infortunati Strakosha e Cataldi. Quella di domenica sarà la prima da titolare per Musacchio con l'aquila sul petto. L'argentino sostituirà lo spagnolo, mentre per il resto le scelte sono confermate rispetto alla trasferta di Bergamo. In attacco toccherà alla coppia Immobile-Correa. Felipe Caicedo è recuperato, soffre di fascite plantare, e partirà dalla panchina.

Probabili Formazioni:

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Adeagbo, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

