Lazio - Cagliari, lodevole gesto di Lotito: lettera e rimborso per i tifosi disabili

"La Lazio è un ente morale, molto di più rispetto ad una semplice società di calcio". Le parole pronunciate nel 1927 dal generale Giorgio Vaccaro riassumono perfettamente lo spirito che anima la storia della società biancoceleste. E nell'ultimo Lazio - Cagliari c'è stato un ulteriore gesto che certifica un'eccellenza innata: come reso noto da un tifoso su Facebook, dopo un disguido che aveva costretto alcuni supporters non deambulanti della Tribuna Tevere ad acquistare il biglietto, il presidente Claudio Lotito ha fatto recapitare una lettera a sua firma con il rimborso e il seguente testo: "Carissimo amico, è un onore per noi averti ospite. Ci scusiamo per il disservizio. Il Presidente". Un gesto nobile, estremamente laziale.