Lazio - Cagliari, Musacchio: "Debutto? Felice, voglio fare bene"

Questa sera Mateo Musacchio farà il suo esordio dal 1' con la maglia della Lazio. Dopo la buona prestazione in esterna contro l'Atalanta, l'argentino è pronto a confermarsi all'Olimpico. Prima di scendere in campo per il riscaldamento è intervenuto a Lazio Style Channel per raccontare le sue sensazioni: "Sono veramente molto felice di essere qui. Tutti mi hanno accolto al meglio e sono molto contento, ho voglia di fare bene qui. Debutto dal 1 minuto oggi? Sono contento. Settimana scorsa è andata bene, abbiamo vinto su un campo difficile, ma ora pensiamo solo a stasera perché sappiamo non sarà facile. Loro sono una bella squadra e hanno giocatori forti, ma noi pensiamo a stare concentrati e fare il nostro".

Prima dell'inizio di Lazio-Cagliari ha parlato ai microfoni di Sky Musacchio: "Sono molto felice di essere qui, a Bergamo abbiamo vinto e ho cominciato bene, ma oggi un’altra partita difficile, vogliamo fare bene".