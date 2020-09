Lazio, Cagni: "Fossi Inzaghi non rinnoverei, ha molto mercato"

Campionato appena iniziato ma che vede già domani il big match tra Lazio e Atalanta, due squadre che da sempre hanno dato spettacolo quando si sono incontrate. Mister Gigi Cagni ha detto la sua sul match ai microfoni di TMW Radio: "L'Atalanta va per la sua strada, la Lazio ragiona di più. Sono due squadre che mi piacciono molto. Lo Scudetto lo vince sempre chi nelle ultime 7-8 partite sta meglio fisicamente. E mi sembra che statisticamente la Lazio ha pagato di più rispetto ai bergamaschi". Menzione anche per il rinnovo di mister Inzaghi: "No, non lo farei al suo posto. Ha detto ironicamente che il presidente ha da fare e forse si sente sminuito. Farei soffrire Lotito. per questo. E per me ha molto mercato Simone".

