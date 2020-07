Lazio, Cagni: "Inzaghi ha avuto problemi con la preparazione fisica"

Intervista da TMW Radio, Luigi Cagni ha detto la sua sul momento particolare in casa Lazio: "L'allenatore bravo è quello che risolve le situazioni. Inzaghi è bravo a leggere le partite ma con il Covid è successo qualcosa. Ho visto che il Milan ha fatto lavoro differenziato, visto che non tutti hanno fatto lo stesso lavoro, e forse è la strada giusta, visti risultati. Solo Inzaghi e lo staff sanno cosa hanno fatto. Non hanno la rosa adatta? Va bene, ma è successo anche altro. I giocatori hanno voglia ma proprio non ce la fanno ad accelerare. Ho visto Acerbi, è un atleta eccezionale, ma era piegato in due. Bisogna capire il perché. E lo deve fare soprattutto Simone, da qui passa la sua crescita".

