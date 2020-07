Roma-Verona, Marelli: “Rigore su Pellegrini? Un abbaglio di Maresca”

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi di moviola de match di ieri tra Roma e Verona. Molti episodi dubbi durante la partita e molte accuse rivolte al direttore di gara Maresca, in particolare sul rigore concesso ai giallorossi per presunto fallo di Empereur ai danni di Pellegrini. Questa l'analisi di Marelli:

"All’ottavo minuto il fattaccio. Rigore per la Roma per un contatto tra Empereur e Pellegrini. Perfetta la posizione di Maresca, visuale migliore non poteva esserci: un abbaglio. Tralasciamo il fatto che Empereur tocca nettamente il pallone: come sappiamo ha una rilevanza marginale. Il contatto tra i calciatori è frutto della dinamica di gioco: non c’è niente. Purtroppo, come già rilevato in passato, questo è il grande limite del VAR: impossibile per Di Bello intervenire, il contatto tra i calciatori c’è e Maresca è in totale controllo dell’azione".