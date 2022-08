Lazio, Cagni: “Può essere devastante. Milinkovic? Imparagonabile, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano un paio di giorni alla chiusura del mercato e, salvo sorprese, la Lazio e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista anche quest’anno è stato al centro del mercato, tanti lo desiderano ma nessuna offerta adeguata è stata fatta recapitare al patron biancoceleste. Così, come affermato dal suo agente nel corso di un’intervista, il serbo vestirà ancora la maglia con l’aquila sul petto. A proposito di questo, ai microfoni di TMW, si è espresso Gigi Cagni. Queste le parole: “Milinkovic è un giocatore di livello, sta decidendo da anni il campionato della Lazio, ma non saprei darne un valore. Lotito non lo vuole vendere, fanno di tutto per trattenerlo e mantengono magari un prezzo alto. Non si possono fare paragoni con altri calciatori, ci sono mille variabili”

L’allenatore poi, si è soffermato anche sulla gara contro l'Inter. Questa la sua analisi: “Io spero che con l’Inter da parte di Sarri ci sia stata una tattica pensata nel giocare di contropiede, perché la Lazio ha quelle caratteristiche e con quei giocatori può diventare devastante. Se mette a posto qualcosa dietro non c’è bisogno sempre di andare ad aggredire fino in fondo soltanto perché quello è l'ideale dell'allenatore. Dov’è che ha vinto la Lazio e ha perso l’Inter? Inzaghi ha perso per i ritmi da oratorio che puntualmente propone. E vi dico che prenderemo belle mazzate in giro per l’Europa. Con questo possesso palla e quest’andamento blando troveremo grosse difficoltà nelle coppe. Io sono stufo di vedere queste cose, guardo l’Inter e non mi diverto con ottanta passaggi nella propria metà campo”

