Lazio, Caicedo e il messaggio a King Ciro: "Fiero di te frate!" - FOTO

Sono tantissimi i messaggi e gli attestati di stima arrivati all'indirizzo di Ciro Immbile, oggi premiato in Campidoglio, con la Scarpa d'Oro. L'attaccante della Lazio ha ricevuto i complimenti dalla società e non solo: anche tutti i compagni di squadra si sono stretti attorno a lui per questo grandissimo traguardo raggiunto. Non poteva mancare il messaggio di Felipe Caicedo che si è così complimentato: "Complimenti King fiero di te sempre frate".

