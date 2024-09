Lazio | Caicedo e il ritorno in Ecuador: niente da fare per il ritorno in patria

© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, è stato molto vicino al trasferimento al Barcelona SC, uno dei club più prestigiosi dell'Ecuador. Caicedo aveva dichiarato apertamente che, in caso di una chiamata dal club, sarebbe stato disposto a negoziare il suo arrivo. Tuttavia, nonostante l'interesse iniziale, il trasferimento non si è concretizzato. Niente ritorno in patria.

La principale ragione di questa mancata firma, secondo le testate locali, è legata all'incertezza amministrativa che il Barcelona SC stava vivendo in quel periodo. Infatti, la presidenza di Antonio Álvarez non era stata ancora ufficializzata, e questa situazione ha creato confusione su chi avrebbe dovuto gestire le trattative. Senza una leadership chiara, per Caicedo è stato impossibile avviare delle negoziazioni concrete con il club. Questa incertezza ha complicato la possibilità di vedere Caicedo indossare la maglia del club ecuadoriano, lasciando il giocatore ancora senza squadra per il momento.