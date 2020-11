Lazio, Caicedo: "Siamo più squadra noi della Juve. Il gol è di tutti"

L'uomo dell'ultimo minuto, ancora una volta, ci mette lo zampino contro la Juventus. Felipe Caicedo si ferma a commentare l'1-1 ai microfoni di Dazn: "Zona Caicedo? Non so cosa dire, il gol è di tutti. Gran merito è di Correa che ha fatto tutto alla perfezione. Sapevamo che qualcosa potesse succedere, sono senza parole. Oggi ho sbagliato un paio di palle, il campo non era in ottime condizioni. Ma questa squadra non molla mai, la Juventus ha abbassato i ritmi un po' nel finale, ma il merito è davvero di tutti. Immobile? Con Ciro ho un rapporto eccezionale. Aspetto che torni lui, così come Leiva e Strakosha. In un paio di giorni torneranno. Ciro è la bandiera di questa squadra. Con questa cattiveria possiamo andare avanti a lungo, ci serviva la prestazione di Torino. Ora dobbiamo continaure così".

Caicedo ha parlato anche a Lazio Style Channel: "Che ti posso dire, sono commosso, mi è capitato un’altra volta. Oggi la squadra ha lavorato bene, il gol è tutto di Correa, ha fatto una giocato grandiosa. Sono veramente contento, meritavamo almeno un pareggio. Siamo una squadra, l’abbiamo dimostrato un’altra volta, rispetto alla Juve siamo più squadra noi. L’organico si è mantenuto e gli altri si stanno adattando bene, chi entra fa la differenza come successo in Russia, oggi di nuovo. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Quando gioco dall’inizio o entro do sempre il massimo. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai ragazzi che non sono potuti stare con noi, da Immobile a Leiva e Strakosha, sono sempre con noi e anche per loro è questo pareggio. Tucu per frortuna mi ha visto e mi ha dato l’assist, un tocco perfetto e un’azione bellissima".

Pubblicato l'8/11