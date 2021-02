Lazio, calendario impegnativo a febbraio: ecco tutti gli impegni dei biancocelesti - FT

Il 2021 è iniziato alla grande per la Lazio con 7 risultati utili su 8 partite disputate, mantenendo sempre l'Olimpico fortino inespugnabile. Gennaio è stato il mese della rinascita in campionato, ma febbraio non dovrà essere da meno se si vuole realmente puntare alle prime posizioni della classifica. Il calendario non è particolarmente fitto (ci sarà un match a settimana, tranne che in un'occasione), ma le partite saranno impegnative: il 7 c'è il Cagliari in casa, mentre il 14 (giornata tipicamente dedicata agli innamorati, ndr) si va a Milano per disputare lo scontro diretto contro l'Inter. La settimana successiva (il 20, ndr) la Sampdoria viene all'Olimpico e la squadra di Inzaghi deve essere brava a non compiere lo stesso errore dell'andata, perché, anche in questo caso, la partita contro i blucerchiati precede la partita di Champions League. Infatti martedì 23 si ospitano i super campioni del Bayern Monaco. Chiude il mese più corto dell'anno, la sfida a Bologna contro l'ex Mihajlovic.