Lazio, Calori: "Udinese più aggressiva. Bijol? È sempre attento e..."

L'ex difensore Alessandro Calori, eroe al Perugia per il secondo Scudetto della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero Veneto. In particolare si è soffermato su Udinese - Lazio, esprimendo il suo pensiero sulla prestazione delle due squadre. Queste le sue parole: "Cos'ha fatto la differenza? Innanzitutto l’aggressività, l’intraprendenza e il coraggio con cui Thauvin e compagni hanno impedito alla Lazio di giocare. Ho visto la voglia di arrivare prima sul pallone da parte di tutti, anche di Okoye che ha aiutato la difesa, seppur con qualche uscita rivedibile. E poi va sottolineata la compattezza di squadra. Oggi si parla tanto di moduli e tattica, ma senza la coesione di gruppo non si parte e non si costruisce nulla".

"Per la Lazio si parla di Bijol? Mi piace molto, è sempre attento anche sulle palle inattive e difficilmente commette l’errore. Bene anche Giannetti che è un centrale prestato a braccetto, ruolo che interpreta con esperienza andando a giocare negli spazi. Perez ha gamba e qualità e a lui è affidata la fase di spinta che adesso va di moda, ma che in realtà c'è sempre stata".