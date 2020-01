Lazio, Cambiasso: "Impressionato dal modo in cui vince le partite. Per lo scudetto serve continuità"

Nel corso del post-partita di Juventus-Parma su Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato così della Lazio: "Non sono tanto le vittorie, quanto come stia vincendo le partite la Lazio. Per come sta giocando possiamo dire che darà fastidio. I numeri sono però quello che contano, e la Juventus è prima in classifica. Vedremo che ritmo riuscirà a tenere la Lazio. Il fatto di non giocare le coppe è un vantaggio, ma servirà continuità".



