Lazio, Candreva ricorda i tifosi: "Mi sentivo come protetto da un'armatura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata di ieri, 26 maggio, Antonio Candreva è stato ospite del podcat Calcio Selvaggio. Oltre ad aver espresso il suo parere sulla Lazio attuale e sul presidente Lotito, l'ex centrocampista ha ripercorso il suo rapporto speciale con i tifosi: "Quello che ho ricevuto dai tifosi della Lazio non l'ho ricevuto da nessun'altra parte. Sono stati gli anni calcistici più belli per l'affetto che ho ricevuto. È stato qualcosa di magnifico. Quando scendevo in campo mi sentivo come se fossi protetto da un'armatura. Mi hanno voluto veramente bene. Non perché dalle altre parti non fosse così, ma perché c'era questo rapporto viscerale: mi sentivo intoccabile. Mi gratificavano, mi caricavano, mi davano una responsabilità alta, grande".

