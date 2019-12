Lazio, Canigiani: “Essere a Riyad una grande opportunità, come nel 2009….”

La Lazio è arrivata da qualche ora in Arabia Saudita, dove domenica pomeriggio è in programma la finale di Supercoppa contro la Juventus. Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dove si è espresso sui risvolti in termini di brand della decisione di giocare la gara a Riyad: “Siamo molto felici di essere qui a Riyad. È una grande opportunità di crescita per esplorare nuovi mercati, come fu nel 2009 a Pechino. Abbiamo molte idee per far crescere il nostro brand all’estero”.

