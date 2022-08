Lazio, Canigiani fa chiarezza sui biglietti per la sfida contro l'Inter

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dalle ore 12.00 di oggi 16 agosto è ripartita la campagna abbonamenti "Avanti insieme" per la stagione 2022/2023 che terminerà giovedì 18 agosto alle 19.00 con le stesse modalità e gli stessi prezzi della campagna precedente. Su questo tema e su alcuni dettagli relativi ai biglietti per il match tra Lazio e Inter in programma venerdì 26 agosto alle 20.45 è intervenuto il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ai microfoni di Lazio Style Radio:

"Basta vedere il prezzo dei 5 top match per capire che l’abbonamento sia più conveniente. Per quanto riguarda Lazio - Inter, bisogna ricordare che nell’abbonamento Aquilotto non è compreso questo match, ma i possessori hanno 2 giorni di prelazione per i biglietti a 10 euro in tutti i settori tranne la Monte Mario che costerà 50 euro. Noi apriamo la Curva Sud quando il Distinto Sud Est va verso l’esaurimento. Speriamo di ritrovarci spesso nella condizione di dover aprire anche la Curva Sud. Per chi vorrà vedere la sfida in tutto il settore Nord consigliamo di abbonarsi perchè andrà esaurito in poco poco prima delle partite. Alcuni tifosi hanno riscontrato problemi con tessere vecchie a causa di codici a barre cosnumati e che quindi non vengono più letti ai tornelli dai sensori. Consigliamo di andare ai Lazio Style per rinnovare le tessere o andare sull’app di Binance per avere il codice direttamente sul telefono”.