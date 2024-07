Lazio, Canovi incerto: "Ho fiducia in Baroni, ma lo spogliatoio..."

La Lazio è un cantiere aperto. Sono andati via tanti senatori nelle ultime settimane, tra cui Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile. Dal mercato sono arrivati giocatori giovani e in cerca di riscatto, come l'ultimo Gaetano Castrovilli. Ai microfoni di tag24.it, l'esperto Dario Canovi ha espresso il suo pensiero proprio sul nuovo progetto biancoceleste di Marco Baroni. Ecco cosa ha detto a riguardo: "Ho molta fiducia in Baroni, ma certo, non sarà semplice sostituire giocatori così importanti. Quella squadra aveva fatto tante cose buone, ma ora non ci sono più Immobile, Anderson e Luis Alberto e credo che all’interno dello spogliatoio avessero un peso specifico di un certo tipo".