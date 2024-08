Lazio, Canovi spiega: "Nesta non ha chiesto la cessione! Ecco com'è andata"

TUTTOmercatoWEB.com

Nelle ultime ore è spuntato fuori il retroscena secondo cui sarebbe stato Alessandro Nesta, nel 2002, a chiedere la cessione alla Lazio di Cragnotti. Non sarebbe andata così però secondo Dario Canovi, ex procuratore dell'attuale allenatore del Monza, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Questo è ciò che ha detto: "Prima che il giocatore scegliesse di passare sotto la supervisione della Gea, gestita dalla figlia di Geronzi e dal figlio di Cragnotti. La Lazio era di Cragnotti ma di fatto era del Banco di Roma, ossia di Geronzi. Geronzi era il dominus del calcio italiano ma soprattutto della Lazio. Quindi secondo voi, è stata la Gea, società che ha gestito Nesta dopo di me, ad andare a dire a Cragnotti che doveva venderlo? Io non ho nessun interesse a difendere Nesta, però dire che non è stato Cragnotti a volere la cessione del giocatore è una solenne sciocchezza. Altrimenti sarebbe stato il figlio di Cragnotti ad andare dal padre a dire che Nesta voleva andare via. Ci vuole un bel coraggio a raccontarla così. A me viene davvero da ridere”.