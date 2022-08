Lazio, Canovi sul mercato: "Molto dipenderà dal futuro di Luis Alberto..."

Ai microfoni di TMW Radio si è espresso sul mercato della Lazio, reduce dall'arrivo di Vecino, il procuratore sportivo Alessandro Canovi...

Il mercato della Lazio prosegue senza tregua, sia in entrata che in uscita. I biancocelesti hanno piazzato il colpo Matias Vecino a parametro zero, ma lavorano anche sulle uscite degli esuberi. Se in entrata la società ha chiuso per sette acquisti, ed è al lavoro per l'ottavo che, a meno di sorprese, dovrebbe essere Ivan Provedel, in uscita, invece, ha piazzare in maniera definitiva profili come quelli di Vedat Muriqi e Denis Vavro. A esprimere la propria opinione sul calciomercato della Lazio è stato il procuratore Alessandro Canovi ai microfoni di TMW Radio: "Credo che tutto ruoterà sul futuro di Luis Alberto. Si vedeva che non era centrato lo scorso anno, molto dipenderà da come e, soprattutto, se rimarrà o, in alternativa, da come sarà sostituito. Inoltre hanno cambiato molto in difesa, ma dobbiamo ancora vedere cosa faranno, su altri innesti e con Acerbi".