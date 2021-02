Lazio, Capanni parla del periodo a Roma: "Inzaghi fondamentale, ma quando il Milan ti chiama..."

Luan Capanni, di proprietà del Milan, si è appena trasferito in prestito al Racing. Nel suo passato c'è un'esperienza nelle giovanili della Lazio, di cui il brasiliano è tornato a parlare nell'intervista rllasciata a ESPN.com.br: "La squadra era molto buona. Inzaghi mi ha preparato per molto tempo, mi parlava tutta la settimana e mi ha dato anche alcune possibilità nel professionismo. Anche i compagni mi hanno aiutato molto". A Roma l'ex Flamengo ha avuto anche un cambio di ruolo, da centrocampista a centravanti: "È una posizione che sto imparando a conoscere sempre di più, sono riuscito a distinguermi. Mi ci sono abituato velocemente. Penso che giocherò così per il resto della mia carriera. Bisogna imparare allenandosi e guardando le partite degli altri giocatori in quella posizione e come si posizionano i giocatori. È come se fosse una partita a scacchi. Trasferimento al Milan? Hanno mostrato di avere un buon progetto e che avrei avuto più possibilità di giocare considerata la rosa più giovane. E quando Maldini e il Milan ti chiamano, non puoi pensarci due volte".

