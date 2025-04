Lazio, Caso: "Grande prova nel derby. Il gol di Soulé? Vi spiego l'errore...."

TUTTOmercatoWEB.com

La prestazione nel derby ha lasciati sorpresi tutti, o quasi, soprattutto per come era finita giovedì contro il Bodo/Glimt e per la squadra vista in campo nei novanta minuti giocati in terra norvegese. Il risultato di Bodo, però, non sembra aver lasciato alcuna scoria, tutt'altro, al punto che nella stracittadina di domenica, contro la Roma, si è vista una bella Lazio uscita dall'Olimpico con l'amaro in bocca per la vittoria mancata. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex centrocampista e allenatore biancoceleste Mimmo Caso ha evidenziato il suo stupore per la prova della squadra di Baroni, soffermandosi però anche sull'errore commesso sul gol di Soulé e proiettandosi alla sfida di giovedì.

IL DERBY - “Pensavo la Lazio potesse pagare lo scotto di giovedì, ma mi è piaciuta e meritava di vincere, si è imbattuta in un grande portiere che è Svilar. Però non si possono concedere 30 metri a Soulé, lì devi chiudere lo spazio, la squadra era troppo bassa. Non mi aspettavo una Lazio così bella e viva".

OPERAZIONE RIMONTA - "Giovedì non si possono, però, commettere quegli errori che si sono visti contro Roma e Torino. Se credo alla rimonta? Mai dire mai nel calcio. La Lazio secondo me farà fatica, il Bodo è una squadra che ha dimostrato di giocare molto bene. Hanno macinato gioco. Questa è una squadra che fa aggredita assolutamente. Non si può stare troppo a ragionare e pensare, mi aspetto un grande pressing. Rovella è un fattore, con lui è un’altra squadra. È un giocatore straordinario, non pensavo arrivasse a questi livelli”.

