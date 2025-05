Lazio | Castellanos, è derby alla corte di Scaloni: "Uno stimolo in più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos ha parlato anche della Nazionale nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica. In vista del Mondiale, l'argentino è in lizza per un posto tra i convocati, ma c'è da battere una foltissima concorrenza, tra cui quella di un volto noto della Serie A come Paulo Dybala. Chiamato a esprimersi sull'argomento, l'attaccante ha rivelato che la partecipazione alla Coppa del Mondo con l'Albiceleste è senz'altro un altro sogno da realizzare. E ancora: "Voglio giocare le mie carte facendo bene nella Lazio". Poi si è soffermato sulla stima di Scaloni nei suoi confronti e di come questo possa essere uno stimolo in più per far ancora meglio.

