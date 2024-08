Lazio, Castellanos in conferenza: "Alle critiche rispondo sul campo. E il rigore..." - VIDEO

Nel post partita di Lazio - Venezia, il Taty Castellanos è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara dell'Olimpico. Queste le sue parole: “La fiducia del mister è importante. L’anno scorso ho giocato poco, c’era Immobile che è una leggenda della Lazio. Io devo continuare a lavorare, è importante iniziare il campionato vincendo. Errori? Nessuno, sono felice. Tutto questo per me è importante, come per tutto il gruppo. Dal mercato abbiamo preso giocatori importanti. Obiettivo 13 gol? Firmerei (ride, ndr.). Il gol arriva se continuo a lavorare, la fiducia di tutti per me è importante. Nel pre campionato abbiamo lavorato tanto, come in questa settimana. Il Venezia è una squadra forte. Noi dobbiamo continuare così".

"L’anno scorso la squadra era diversa rispetto a questa. Oggi abbiamo giocatori più giovani e più nuovi, dobbiamo lavorare tanto. Critiche? Rispondo sul campo. Devo lavorare sempre, essere umile e basta. Non devo nulla a nessuno. A Baroni piace tanto giocare fuori per poi arrivare in area di rigore. Per me è importante, io devo farmi trovare sempre sul primo o sul secondo palo per fare gol. In settimana abbiamo lavorato tanto sugli scambi sulla fascia. La cosa fondamentale poi è finire in area di rigore, il mister me lo dice sempre".

"Noslin? È un giocatore importante, ha fatto tante belle cose lo scorso anno. Il rigore? Ho parlato con Zaccagni per calciare, ma sono cose di campo. Lui ha battuto davvero bene. Per un giocatore è bellissimo che i tifosi siano contenti e che applaudano. La fiducia della società è sempre importante: io devo continuare a lavorare sempre giorno dopo giorno. Continuiamo così".

