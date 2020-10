Spegne oggi 40 candeline l'ex centrocampista della Lazio, Martin Castroman, che a Roma ha passato anni gloriosi e indimenticabili. Approdato in biancoceleste nel 2001, ha collezionato 55 presenze e 6 reti tra Serie A e coppe. Indimenticabile il gol nel derby del 29 aprile 2001, quando al 95' segnò il 2-2 definitivo, in un match che vedeva la Roma avanti al 90' per 2-0.