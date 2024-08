Lazio, Castrovilli: "Stanco degli infortuni, voglio essere il nuovo Luis Alberto"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Gaetano Castrovilli tra i quattro calciatori presentati oggi a Formello. L'ex Fiorentina romperà il ghiaccio in sala stampa insieme con Dele-Bashiru, Tchaouna e Nuno Tavares: segui la diretta scritte delle parole del centrocampista su Lalaziosiamonoi.it.

Sei pronto? Raccoglierai l'eredità di Luis Alberto...

"Io mi alleno sempre a 100 all'ora, spingo al massimo in allenamento, ci penserà il mister a decidere la mia posizione. Se mi impiegherà come mezzala o sulla trequarti".

C'è grande attesa sul tuo conto: a che punto sei?

"Scegliere la Lazio è stato facile, l'ho voluta fortemente. Ora sto bene, vengo da un anno e mezzo di buio totale, la Lazio è rinascita e non vedo l'ora di rimettermi in gioco".

Gli infortuni sono completamente superati? Quale ruolo preferisci?

"Sono stanco degli infortuni, spero di averli accantonati. Mi trovo bene se gioco, il ruolo è indifferente".

Che differenza hai trovato tra la preparazione con la Lazio alle ultime con la Fiorentina?

"Ogni allenatore ha il suo metodo di preparazione. Abbiamo corso tanto, abbiamo messo tanta benzina. Mi piace molto il gioco del mister, gioca a calcio, pressing alto. Sono molto felice".

Hai parlato con Immobile prima del suo addio? Ti rivedi un po' in Luis Alberto?

"Sono un ragazzo abbastanza timido, non ho scritto nulla a nessuno, tengo tutto dentro. Luis qui ha fatto cose immense, mi piacciono le sfide. Chiunque vuole essere un top all'interno della propria squadra, cercherò di fare il suo stesso percorso. Lo spero".

Cosa pensi del derby?

"In questi giorni passeggiando per Roma in tanti mi hanno fermato e me l'hanno chiesto. Io vengo da Bari, anche lì con il Lecce c'è un grande derby. So la pressione che mettono i tifosi, ce la metterò tutta per vincerli".

Che impatto ti aspetti nel tuo nuovo stadio? Come ti senti fisicamente?

"L'obiettivo è tornare in Nazionale passando per il club. Tutto parte dalla testa, se non stai bene mentalmente le gambe non vanno. Ho trovato un gruppo fantastico, voglio dare una mano alla squadra, spero di darla. Sento quell'alchimia che in un gruppo fa tanto per raggiungere grandi obiettivi. Sono felice di essere qui. Penso di essere all'80%".

Cosa ti ha colpito e convinto della Lazio?

"Appena sono arrivato, ho trovato un ambiente incredibile. I compagni, lo staff tecnico e medico, i magazzinieri, tutti. Ho trovato belle persone. Sono contento, insieme

Hai fatto danza in passato, puoi tornare un centrocampista "rock&roll"? Per quale numero di presenze metteresti la firma?

"Sono all'80% perché ho iniziato la preparazione un po' in ritardo rispetto agli altri. Nel calcio di oggi serve anche la quantità, non solo la qualità. Il mister ci sta preparando dal punto di vista atletico. Vogliamo far divertire i tifosi e naturalmente anche vincere, che è la cosa più importante nel calcio".

Pubblicato il 13/08