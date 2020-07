Lazio, c’è anche Strakosha tra gli stakanovisti della Serie A: i numeri

Tra i calciatori della Serie A a non aver perso alcun minuto nell'attuale stagione c'è Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio ha difeso sempre i pali della porta biancoceleste, collezionando 2610 minuti sul terreno di gioco. Insieme all'albanese classe '94, Alessio Romangoli e altri 'colleghi'. Si tratta di Audero, Dragowski, Sirigu e Silvestri, a cui si potrebbe aggiungere Musso. La sua Udinese sarà impegnata questa sera contro la Roma. Nel caso in cui l'estremo difensore rimanesse in campo per tutta la durata della partita, raggiungerebbe il gruppone in cima alla graduatoria.

