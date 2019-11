Lazio - Celtic, i primi tifosi dei Celtis arrivano all'Olimpico - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - Eccoli, i primi pullman di tifosi scozzesi arrivati allo Stadio Olimpico. A poco più di un'ora e mezza da Lazio - Celtic il settore ospiti inizierà dunque a riempirsi. Nel frattempo anche la porzione di tifo biancoceleste, amputata di Curva e Distinti Nord, sta iniziando a popolare Tribuna Tevere e Monte Mario.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO PT.2

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO PT.3

Tutto tranquillo per ora, ma servirà più di qualche Atac per trasportare gli 8-9 mila tifosi del Celtic verso lo Stadio Olimpico. Da Piazzale delle Canestre, punto di raccolta dei sostenitori ospiti, la Polizia sta iniziando a scortare gli scozzesi alla volta della casa dei biancocelesti. Lazio che dalla sua risponderà con circa 20.000 presenze, complice un orario non proprio agevole e, soprattutto, la chiusura di Curva e Distinti Nord.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Pubblicato alle 16:15