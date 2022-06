Lazio, chi è stato il giocatore dell'anno? Il sondaggio per i tifosi - VIDEO

Terminata la stagione è arrivato il momento di decidere il giocatore dell'anno: la Lazio propone un sondaggio sui social

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Quella appena terminata è stata una stagione difficile ed importante per i giocatori della Lazio che, con un nuovo allenatore in panchina, hanno dovuto azzerare i concetti precedenti e ripartire con nuovi insegnamenti. Qualcuno ha accusato il cambiamento, altri hanno risposto presente alle richieste di Maurizio Sarri, rendendosi protagonisti di una grande annata che, alla fine, ha portato a centrare l'obiettivo Europa League. Tramite i canali social la Lazio ha proposto un sondaggio per i tifosi che prevede la scelta del miglior calciatore dell'anno. La sfida sarà divisa in due semifinali e per il momento la prima comprende i nomi di Patric, Milinkovic, Felipe Anderson e della new entry Pedro. Solo i due più votati riusciranno ad accedere alla finalissima e sfideranno i due migliori della seconda semifinale (per la quale non sono ancora stati svelati i nomi dei quattro candidati). Insieme al sondaggio è stato allegato anche un video con le migliori giocate dei calciatori da votare.