Lazio, chi ha fatto più gol all’ex club? Presente un biancoceleste

Le vacanze di Natale sono arrivate e con loro lo stop al campionato. In settimana si è conclusa la diciannovesima giornata e con lei la prima parte del girone di Serie A. È possibile fare dei bilanci in merito non solo a questa stagione ma mettendo a confronto anche il rendimento degli ultimi anni. In merito, SkySport ha reso nota una classifica dei calciatori che hanno fatto più gol alla ex squadra. Una sfida tra i bomber di oggi e quelli del passato. Tra i nomi dei più “spietati” figura quello di Ciro Immobile, il capitano della Lazio non si è fatto certo distrarre dai ricordi ed è stato decisivo più che mai quando ha affrontato il suo passato. Il bomber biancoceleste ha realizzato 11 reti contro il Genoa e per questo è posto al comando della classifica ma il suo nome ritorna ancora, all’8° posizione con le 8 reti che ha siglato contro i Torino. Al secondo posto Icardi con 10 gol, seguito da un altro campione familiare alla Lazio e a Immobile: Silvio Piola. Quest’ultimo ha realizzato ben 9 reti contro la Lazio. A chiudere la classifica altro nome familiare alla Lazio, Hernan Crespo a quota 7 reti contro i biancocelesti.

