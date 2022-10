Lazio, ci ha lasciati Per Bredesen: il cordoglio della società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una triste notizia coinvolge l'ambiente Lazio: nella giornata di ieri si è spento Per Bredesen, ex centrocampista norvegese che ha portato l'aquila sul petto dal 1952 al 1955. Nei suoi anni nella Capitale Bredesen è sceso in campo con i biancocelesti per 93 volte, segnando 19 gol e ritagliandosi uno spazio nella storia del club. Di seguito il cordoglio della società.

"Nella giornata di ieri è venuto a mancare Per Bredesen, giocatore biancoceleste dal 1952 al 1955. La S.S. Lazio ricorda l’attaccante norvegese, stringendosi al cordoglio dei familiari".