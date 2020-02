Lazio, Ciro e Jessica Immobile a C'è Posta per te: la toccante sorpresa per Arianna

"Questa è la storia di un regalo". Inizia così la puntata di C'è Posta per te, il people show di Canale 5 condotto di Maria De Filippi che oggi ospita Ciro Immobile e sua moglie Jessica. La padrona di casa lancia subito un filmato e presenta l'attaccante della Lazio e la consorte. Gol in serie e i trionfi del numero 17, ma anche il grande senso della famiglia e l'amore per la sua dolce metà e i figli Michela, Giorgia e Mattia. Ciro e Jessica vengono accolti in studio dal boato del pubblico presente che si alza in piedi e regala la standing ovation al leader della classifica marcatori. "CIRO, CIRO" il coro che parte spontaneo dallo studio. Maria De Filippi accoglie i due ed è Jessica a presentarsi alla conduttrice: "Piacere Maria, siamo emozionatissimi. Per noi è un onore essere qui, ti seguiamo sempre". La punta è il regalo per Arianna, una giovane ragazza di Barletta che ha perso il fratello Lorenzo. Il tredicenne era un tifoso della Juventus, ma era fan di Ciro Immobile. Sognava un futuro come quello del bomber, a cui aveva anche dedicato un tema, sia come calciatore che come uomo, padre e marito. Il centravanti era il suo calciatore preferito e, quando giocava contro la Juventus, si augurava che la partita potesse finire in parità. I genitori hanno chiamato il programma per far incontrare la ragazza con l'idolo del fratello ormai scomparso per scusarsi di come, dopo la morte dell'adolescente, l'abbiano un po' trascurata. Maria De Filippi ha raccontato la storia e di come negli anni la famiglia abbia provato ad andare avanti nonostante le difficoltà grazie soprattutto alla forza della ventenne che non ha mai fatto pesare ai genitori la sua sofferenza.

LA SORPRESA - Alla fine della ricostruzione la ragazza ha incontrato Immobile e Jessica, visibilmente commossi. Abbracci e lacrime, poi è Ciro a prendere la parola: "Tu e i tuoi genitori trasmettete amore. Mi lasciate senza parole. Siete come una squadra di calcio che ha perso ingiustamente un calciatore e vi raggruppate per superare gli ostacoli. Ci state insegnando tanto stasera. Complimenti per la famiglia che siete. Vedo la luminosità nei tuoi occhi come se volessi vivere anche per tuo fratello. So che lui sognava di avere una mia maglia e stasera te l'ho portata. Questo è il minimo che posso fare per voi". Ciro, con le lacrime agli occhi, firma la maglia e lascia la parola a Jessica: "Sei una persona coraggiosa. Hai fatto del tuo dolore la tua forza. Hai tirato fuori qualcosa che non pensavi di avere. Tuo fratello sarà sempre con te". Lady Immobile ha regalato un suo bracciale alla ragazza con due simboli: uno che rappresenta la famiglia e una mongolfiera (che la ragazza ha tatuato sul corpo, ndr). Ciro racconta poi di conoscere la passione per il calcio della ragazza che ha iniziato a fare l'arbitro e si augura di poterla incontrare in qualche stadio. Ad Arianna viene regalata anche una macchina fotografica con un obiettivo prima che venga tolta la busta con l'abbraccio tra tutta la famiglia. Il papà ha abbracciato Immobile dicendogli: "Mi raccomando con la classifica cannonieri, quest'anno è tua".