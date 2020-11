Lazio, Civitarese: "Immobile? E' un privilegiato, si consoli così. E su Luis Alberto..."

Il Mental Coach, Roberto Civitarese, ha parlato ai microfoni di Radiosei, analizzando il periodo della Lazio e nello specifico quello di due calciatori: "Caso Immobile? Il consiglio che posso dare al ragazzo per superare la frustrazione del momento è quella di contestualizzare la situazione, sentirsi un privilegiato visto che è stato fermato dai protocolli malgrado stia bene. Ridimensionare la propria situazione pensando a chi sta davvero soffrendo per questo virus. Polemica Luis Alberto? Dipende dal tipo di segnale si voglia dare. Il provvedimento deve essere proporzionato al gesto ed al danno arrecato. Dal mio punto di vista considero la sua uscita una battuta infelice. La sua esclamazione non considera i meccanismi dell'azienda Lazio, entrare nella gestione economico del club è certamente una scelta non felice. Ok la multa, ma escludere un giocatore fuori rosa anche solo per una gara sarebbe un segnale non producente anche per gli altri".