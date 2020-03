Lazio, classifica fedeltà: ecco le presenze della rosa biancoceleste

STATISTICHE SS LAZIO - Il calcio europeo è fermo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus. Con il calcio giocato fermo è tempo di numeri e statistiche. In attesa di sapere se il sogno tricolore della Lazio potrà proseguire, facciamo un rapido calcolo della rosa biancoceleste. Prendendo i giocatori attualmente tesserati dal club che hanno disputato gare con l'aquila sul petto abbiamo stilato la classifica relativa alle presenze con la maglia dei capitolini. Primo è Stefan Radu, arrivato a 372 gare disputate e che avvicina sempre di più il trio formato da Favalli, Wilson e Negro che lo precedono nella graduatoria all time. Alle spalle del romeno c'è Senad Lulic, che sta recuperando dall'intervento alla caviglia. Alle loro spalle un altro senatore come Marco Parolo arrivato a 228. Ai piedi del podio ci sono Sergej Milinkovic Savic, prossimo alle 200, e Ciro Immobile. Chiudono la top ten Strakosha, Luis Alberto, Lucas Leiva, Caicedo e Cataldi. Ecco la classifica completa:

1) Stefan Radu 372

2) Senad Lulic 351

3) Marco Parolo 228

4) Sergej Milinkovic Savic 194

5) Ciro Immobile 167

6) Thomas Strakosha 154

7) Luis Alberto 124

8) Lucas Leiva 113

9) Felipe Caicedo 100

10) Danilo Cataldi 98

11) Bastos 84

12) Francesco Acerbi 83

12) Adam Marusic 83

12) Patric 83

15) Luiz Felipe 79

16) Jordan Lukaku 74

17) Joaquin Correa 71

18) Manuel Lazzari 29

19) Jony 23

20) Ricardo Kishna 21

21) Denis Vavro 11

22) Silvio Proto 9

23) Bobby Adekanye 7

24) André Anderson 3

25) Nicolò Armini 2

26) Guido Guerrieri 1

26) Djavan Anderson 1

26) Luca Falbo 1