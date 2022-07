Lazio, classifica marcatori precampionato: in tre in vetta

La classifica marcatori completa del precampionato della squadra di Maurizio Sarri dopo le prime tre amichevoli stagionali...

Il ritiro di Auronzo di Cadore procede per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti faticano in Veneto e continuano anche le amichevoli precampionato. Il primo test match ha visto le aquile imporsi 21-0 contro la selezione locale, mentre il secondo incontro ha visto la vittoria per 5-0 ai danni degli sloveni del NK Dekani. Nella terza sfida i capitolini hanno superato per 3-1 la Triestina. In vetta alla classifica dei marcatori del precampionato ci sono tre calciatori. Felipe Anderson, autore di un poker nella prima partita, è stato raggiunto da Pedro (prima) e da Basic poi. Il croato è l'unico a esser andato a segno in tutte le amichevoli disputate.

La classica marcatori completa:

4 gol - Basic

4 gol - Felipe Anderson

4 gol - Pedro

2 gol - Akpa Akpro

2 gol - Cancellieri

2 gol - Kiyine

2 gol - Immobile

2 gol - Luis Alberto

2 gol - Raul Moro

2 gol - Luka Romero

1 gol - Bertini

1 gol - Zaccagni

+ 1 autogol

L'elenco delle amichevoli:

Lazio - Auronzo 21-0

Lazio - NK Dekani 5-0

Lazio - Triestina 17/7 alle 18:00

Lazio - Primorje 21/7 ore 18