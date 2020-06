Lazio, Claudio Lopez: "Inzaghi fenomeno già da giovane. Può sfidare la Juventus"

Il Piojo appartiene al mondo Lazio: nessun biancoceleste ha mai dimenticato Claudio Lopez. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nemmeno lui ha mai dimenticato l'affetto dei tifosi capitolini: "Quando torno a Roma mi abbracciano e mi chiamano Piojo. Se chiudo gli occhi sento ancora la curva che canta il mio nome". Poi passa al presente: "Tutto quello che la Lazio sta facendo è merito di Inzaghi, un fenomeno già da giovane. Conosceva ogni giocatore: lo interrogavamo per scherzo, rispondeva a tutte le domande sugli avversari. Ha ricostruito la nostra Banda Mancini: grandi talenti e gruppo unito. Può sfidare la Juve". Lopez non può poi che parlare bene di Correa, argentino come lui. Un patrimonio, lo definisce, un campione che proseguirà la tradizione vincente degli argentini in biancoceleste. E poi parole al miele per Milinkovic, un pezzo di inestimabile valore che l'ex Lazio non darebbe via nemmeno per 100 milioni: "Avrebbe potuto giocare nella mia Lazio, con Veron e Simeone in mezzo".