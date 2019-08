Lazio Club Malta: "Il nostro amore che ci fa fare chilometri su chilometri..."

Una serata che il Lazio Club Malta non dimenticherà così facilmente. A fine luglio, la Coppa Italia è approdata al ristorante Sciantusi di Sliema. Un grande lavoro, condiviso dalla Lazio (rappresentata in terra maltese dal giornalista Luigi Sinibaldi) e dal presidente del club, Edward Psaila. Una serata in cui hanno preso parte 105 tifosi biancocelesti, trascorsa sulle note di Toni Malco, presente anche lui al grande evento. Cori e canzoni, intonate fino a tardi per festeggiare il trofeo e vivere la lazialità. Ai nostri microfoni, Edward Psaila ha commentato la bella serata: "Non è la prima volta che alzavo la Coppa. Felice Pulici ci portò il trofeo vinto da Mancini come allenatore. Ovvio, è una bella sensazione, non solo per me ma per tutti i tifosi locali, soprattutto maltesi e pochi Italiani che lavorano qui. Se la meritano questa Coppa, perché fanno chilometri in aereo per venire a vedere la Lazio all'Olimpico". La storia del Lazio Malta club è lunga: "Il club nasce 19 anni fa, nel marzo del 2000. Anche se un tentativo era già stato fatto nel 1987, ma non andò a buon fine. Il club vanta circa 300 iscritti, e abbiamo avuto tantissimi ospiti illustri. Per esempio Volfango Patarca, Giancarlo Oddi, Felice Pulici, lui quasi un habitué, Delio Rossi, Beppe Signori, Maurizio Manzini, Guido De Angelis, Alessandro Zappulla. Quella di Toni Malco non è stata la prima visita". Un passato forte e un orizzonte che prevede sorprese: "Sì, per il nostro 20esimo anniversario della nostra nascita, che cadrà il prossimo anno, abbiamo in serbo delle novità". Ma non si sbilancia sul futuro, Edward. Perlomeno, non su quello più lontano. Per quello più recente - leggasi settembre, derby - invece, i tifosi maltesi hanno le idee chiare: "Per la stracittadina ci sono già tantissime richieste per i biglietti, vengono in tanti per il derby. La società ci agevola con il settore marketing, e molti, poi, lo fanno online con le piattaforme dedicate".

