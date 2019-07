Lazio, la Coppa Italia biancoceleste arriva... a Malta!

La Coppa Italia, vinta dalla Lazio lo scorso 15 maggio, arriva a Malta. E con lei, anche Maurizio Manzini e Toni Malco, in rappresentanza dei colori biancocelesti. Tutto grazie all'evento organizzato dal presidente del Lazio Club Malta, Edward Psaila, in collaborazione con la società capitolina. Il 29 luglio, al ristorante italiano Sciantusi di Sliema, il trofeo verrà esposto per tutta la serata. I tifosi maltesi potranno accorrere e ammirarlo: un sogno che si realizza, per chi è abituato a seguire la propria passione a distanza. Insomma, la Coppa Italia arriva a Malta: i sostenitori della Lazio sono pronti a far festa.

