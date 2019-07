Lazio, la Coppa Italia arriva a Malta: oggi la festa in suo onore - FOTO

Tutto pronto, al ristorante italiano Sciantusi, a Malta. E tutto rigorosamente colorato di biancoceleste: la grande ospite di questa sera sarà la Coppa Italia. Il Lazio Malta Club, con l'instancabile lavoro del suo presidente, Edward Psaila, e la preziosa collaborazione della società capitolina, è riuscito a portare il trofeo vinto dai biancocelesti anche sull'isola. Sarà al centro dei festeggiamenti che a breve avranno luogo a Sliema. Dopo l'accoglienza della delegazione laziale, con il ministro degli Affari Esteri Carmelo Abela - tifoso juventino ma non indifferente al fascino della Lazio: in dono ha ricevuto una maglia di Immobile -, e l'ambasciatore di Malta in Vaticano, Frank Zammit, il party si sposterà nel ristorante. Cena e poi torta, ovviamente tutto in tema. I tifosi della Lazio a Malta (questa sera saranno in cento) hanno aspettato a lungo. Oggi, finalmente, potranno festeggiare e ammirare la Coppa Italia.

