Lazio Club NY: "Ci avete ordinato di risorgere e cosi sarà!" - FOTO

Una bellissima notizia quella che giunge dall'America e precisamente da New York. Un mese fa il famoso Lazio Club della grande mela era stato distrutto dalle fiamme per la seconda volta in un anno e sembrava essere la fine della bella realtà creata da Giovanni Bartocci. Sembrava impossibile rialzarsi e invece anche questa volta ci sarà un nuovo futuro. A confermarlo è Bartocci stesso con un post su Instagram: "Ci avete ordinato di risorgere, dato la forza di continuare a lottare anche quando le forze erano un miraggio! Vi abbiamo promesso che lo avremmo fatto e così sarà!! Preparatevi che a primavera sbocciano i fiori!! DAJEEEE".



