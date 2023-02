Lazio - Cluj, cinque giocatori a rischio per il ritorno: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Domani sera, alle ore 21.00 le porte della Conference League si apriranno a Lazio - Cluj. Maurizio Sarri e la squadra prendono in maniera estremamente seria la competizione e l'obiettivo è centrare la vittoria. Attenzione però ai possibili cartellini gialli. Infatti, ad essere a rischio squalifica sono ben sei i giocatori, cinque se si esclude Alessio Romagnoli poiché infortunato. Nella Lazio infatti i diffidati sono il difensore biancoceleste e Patric. Dall'altra parte del campo, la formazione del Cluj si ritrova con Matias, Boateng, Muhar e Deac a rischio squalifica. La partita di ritorno è in programma per il 23 febbraio in Romania, bisognerà essere cauti affinché sia Sarri che Petrescu non perdano i propri uomini.