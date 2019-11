Lazio - Cluj, l'occasione per Adekanye: l'ex Liverpool pronto a mostrarsi

Per Bobby Adekanye sembra essere finalmente arrivata la chance, tanto attesa, di avere più spazio in maglia biancoceleste. Il turnover per il quale Simone Inzaghi ha scelto di optare questa sera potrebbe premiare l’ex Liverpool, considerato anche le condizioni non ottimali di Felipe Caicedo. La prima parte di stagione con l’aquila sul petto si è tradotta in appena quattordici minuti in campo, collezionati tutti a settembre: dieci nell’andata in Romania, quattro nel finale della gara contro il Genoa. Con il Cluj, dopo mesi di difficoltà, potrebbe trovare nel corso del match un posto in attacco. Da tempo nel mirino del ds Tare, Adekanye si è svincolato dal Liverpool quando ha compreso che con Klopp, allenatore dei 'Reds', non avrebbe avuto spazio. Le esperienze precedenti non sono state più soddisfacenti: con il Barcellona non ha potuto giocare a causa di una controversia avviata dal suo ex club, l'Ajax, e prima di arrivare al Liverpool ha vissuto un periodo di tempo tra le fila del PSV Eindhoven. La Lazio l’ha corteggiato, e l'attaccante olandese di origini nigeriane è approdato nella Capitale, dove ha avuto modo di imparare da Simone Inzaghi.

CURA INZAGHI - Adekanye, che si era presentato a Formello come un esterno che si invola a tutta velocità verso la porta avversaria, ha dovuto ampliare il proprio raggio d’azione. L’allenatore della Lazio l’ha testato sia come esterno di centrocampo che come terminale offensivo, chiedendogli maggior altruismo. I pochi mesi vissuti all’ombra del Colosseo l’hanno fatto crescere ed oggi, più delle altre volte, potrà dimostrare che, nonostante la giovane età ed i pochi minuti in campo, ha tutte le carte in regola per dare il proprio contributo alla causa biancoceleste.

Lazio, più di un milione in palio tra Cluj e Rennes: i dettagli

Lazio - Cluj, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

TORNA ALLA HOMEPAGE