Lazio, come la Banda degli onesti: Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto si giocano la punizione

Nel secondo test stagionale la Lazio si sbarazza degli sloveni del Dekani con un rotondo 5-0. Nel primo tempo i biancocelesti ne segnano tre, gol di Immobile e doppietta di Pedro. Ma l'episodio più bello della prima frazione riguarda il trio di centrocampo. Intorno alla mezzora viene assegnata una punizione alla Lazio da posizione invitante. Subito gli specialisti si avvicinano al pallone. Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto vorrebbero tirarla tutti e tre e per decidere se la giocano a "sasso, carta, forbici". Alla fine vince il 32 romano che "elimina" i suoi compagni di reparto e sistema con cura il pallone. La sua conclusione verrà respinta dalla barriera, ma il siparietto antecedente resta il momento più divertente del pomeriggio. La società capitolina lo ha notato e ci ha scherzato su. Sui canali social ufficiali è apparso un fotomontaggio della conta tra i tre calciatori e quella di Totò, Peppino e Giacomo Furia nel celebre film "La banda degli onesti" uscito nel 1956 e diretto da Camillo Mastrocinque. In quell'occasione i tre attori si giocarono chi dovesse entrare dal tabaccaio per fare acquisti con le 10 mila lire false prodotte da loro. Nella sezione commenti i tifosi si sono scatenati con una quantità industriale di risate.