Lazio, come sta andando Sana Fernandes in Olanda? I numeri dell'esterno

Sana Fernandes in estate ha lasciato la Lazio per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto) al NAC Breda, nei Paesi Bassi. Per il classe 2006 si tratta della prima grande esperienza tra i professionisti, in un Paese e in un campionato tra i più noti per lanciare i giovani e dargli opportunità di crescere. Il suo inizio di stagione, però, non è stato così continuo come sperava. Nelle prime quattro partite è subentrato dalla panchina due volte senza mai scendere in campo tra i titolari, per un totale di 31' giocati. Il suo esordio è stato il 9 agosto nella sconfitta per 4-1 contro il Groningen, la seconda e ultima presenza sabato nella sconfitta per 4-0 contro l'Heerenveen. Un inizio difficile che lo spingerà, però, a alvorare ancor di più per far risaltare le sue indiscutibili qualità tecniche.